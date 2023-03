Palermo, Lanna: "Grande reazione dei ragazzi, spinta dello stadio straordinaria"

"Durante l'intervallo ho detto che avevamo fatto un bruttissimo primo tempo. La squadra aveva bisogno di serenità”. Salvatore Lanna, vice di Corini, ha esordito così in sala stampa dopo il match vinto contro il Modena (5-2) dal Palermo nell’anticipo della trentesima giornata. Ero sicuro che mettendo apposto alcune cose tattiche – ha continuato l’allenatore - l'avremmo ripresa. Il gol subito nel secondo tempo è stato fondamentale, e noi abbiamo fatto il secondo tempo ad un grande livello”.

Anche oggi, il Palermo è stato supportato dalla spinta incessante del suo pubblico (erano 22.513 gli spettatori presenti) e Lanna non ha mancato di sottolinearlo: “La spinta dello stadio è stata straordinaria e ci ha aiutato”.

Il vice di Corini si è poi soffermato sulle difficoltà difensive del primo tempo, ciò che poi ha permesso al Modena di segnare due gol in 45 minuti: “Dobbiamo lavorare sui gol presi nei primi minuti. La squadra ha avuto sempre discreti approcci. Questa linea difensiva era sperimentale – ha ammesso -, abbiamo avuto qualche problema. Ma eravamo convinti che alla lunga la squadra sarebbe venuta fuori. Adesso la squadra fa vedere che c'è dal punto di vista caratteriale”. Adesso la pausa nazionali, fondamentale per i rosanero affinchè si possa recuperare qualche infortunato: “Ora con la sosta recuperiamo energie. Adesso arriva la sosta al momento giusto per rifiatare e recuperare qualche ragazzo”.

Lanna, prima di lasciare la sala stampa, ha commentato la prestazione dei singoli e le “prime volte” di alcuni ragazzi: “Aurelio è un giovane che due mesi fa giocava in serie C ma sin da subito ha mostrato grande attitudine. Dal punto di vista difensivo può e deve migliorare. Il fatto che abbia reagito in quel modo dopo il primo tempo, significa che il ragazzo ha forza mentale e fisica. Grande prospetto, è un ragazzo che deve migliorare tanto. Per Vido siamo tutti contenti. Si sta allenando fortissimo, sta trovando spazio e siamo contenti abbia fatto gol. Il rigore è stato fondamentale: il fatto che Soleri abbia deciso di non calciare e cederlo al compagno, dimostra la solidità del gruppo”. In sala stampa è intervenuto anche Soleri. L’attaccante romano ex Padova ha trovato il primo gol da titolare da quando indossa la maglia del Palermo: “Sono contento sia servita la mia rete a pareggiare. L’intensa con Gennaro va bene, tutti e quattro gli attaccanti sono forti. Questi tre punti ci possono servire alla fine della stagione – ha aggiunto poi l’attaccante -.” Idee chiare e grande ambizione, il 25enne ha non ha dubbi sull’importanza delle ultime partite che mancano alla fine della stagione: “Adesso ci aspettano 8 finali da giocare. Siamo felici perché dopo alcune partite in cui meritavamo qualcosa in più, oggi era importante vincere. Siamo stati bravi. Era troppo importante – ha concluso - ancora più bello farlo in questo modo convincente”.

