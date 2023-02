Palermo-Frosinone: ciociari senza il capitano Lucioni, a rischio anche Lulic

L'atteso match fra Palermo e Frosinone in programma al Barbera sabato alle ore 14 e valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B potrebbe giocarsi senza diversi protagonisti. E vale sia per i rosanero che per la capolista. Oltre alle assenze sicure degli squalificati Mateju e Segre per il Palermo, anche il Frosinone dovrà fare a meno del capitano Lucioni, ammonito nella gara contro il Cittadella e dunque squalificato per la trasferta di Palermo.

Ma la squadra di Fabio Grosso rischia di perdere pure un altro protagonista di questa cavalcata verso la serie A: Karlo Lulic, centrocampista ventiseienne fra i più in forma della squadra ciociara che è uscito malconcio dalla gara vinta per 3 a 0 contro i veneti del Cittadella. Le sue condizioni destano qualche preoccupazione e la sua presenza per la sfida con il Palermo non è affatto sicura.

Da parte sua Corini ha invece il problema di sostituire Mateju e Segre. Per il centrocampista l’alternativa più probabile è schierare ancora Verre da esterno destro, come proposto venerdì sera a Genova con l’ex giocatore del Torino che è partito dalla panchina. Per quanto riguarda invece la sostituzione di Mateju, diversi potrebbero essere i giocatori destinati ad occupare il posto del terzino destro. Il favorito sembra Graves sia perché Buttaro, altro possibile concorrente, è assente da molto tempo dai campi da gioco, sia perché il danese sembra più reattivo rispetto al roccioso Orihuela. Sabato infatti, sulla corsia di destra bisognerà fare i conti con lo sgusciante Caso, esterno sinistro della squadra di Fabio Grosso e uno dei più temibili del Frosinone.

