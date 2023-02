Palermo, la carica di Marconi: "Contro il Frosinone voglio un "Barbera" infuocato"

"Voglio vedere il Barbera infuocato". La richiesta di Ivan Marconi è chiara, in vista del match, sentitissimo, del Palermo contro il Frosinone, in programma allo Stadio "Renzo Barbera" sabato 18 febbraio alle 14. Ai canali ufficiali del club, il difensore ha fatto il punto della situazione dopo la sconfitta di Genova: "Non la meritavamo, il risultato è stato bugiardo. Abbiamo giocato veramente bene contro una squadra forte".

Poi di nuovo il focus sul "derby", come lo ha voluto chiamare: "Per noi è quasi come se fosse un derby. Dobbiamo fare risultato e riprenderci dalla sconfitta che abbiamo rimediato. Rispetto alla gara d'andata - ha continuato Marconi - dovremo stare più attenti alla fase difensiva. Sappiamo quanto per i nostri tifosi non sia una gara normale".

Poi ha concluso esprimendo un desiderio: "Vorrei vedere una bolgia e sono sicuro che questa sia l'occasione giusta. Sentiamo l'affetto della gente e percepiamo che l'ambiente si sta riscaldando". Una grande stagione fin qui per Ivan Marconi, autore di 3 reti in campionato fin qui in 19 presenze. 3 centri molto pesanti per l'ex Monza, che hanno portato i tre punti contro Parma (1-0) e Bari (1-0). Due gol di testa e uno di destro, in mischia. Leadership ed esperienza per Corini, che ha trovato il suo "primo ministro" della difesa.

