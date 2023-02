Frosinone, numeri da serie A: solo vittorie nel girone di ritorno per l'avversario del Palermo

Sono 15 i punti di vantaggio sulla terza in classifica. E sono quelli del prossimo avversario del Palermo, il Frosinone, che sabato pomeriggio alle 14.00 scenderà al Barbera nella gara valida per la quinta giornata del girone diritorno del campionato di serie B. Non una partita qualunque per i tifosi rosanero che aspettano l'arrivo del Frosinone a Palermo da quel lontano giugno 2018, gara di ritorno della finale playoff promozione poi persa. I supporter rosanero hanno già infatti fatto la corsa al biglietto per essere presenti sugli spalti e spingere il Palermo verso un importante successo.

Dopo la sconfitta di Genova, condita però da una prestazione convincente, altro impegno proibitivo per il Palermo perché il Frosinone viaggia spedito verso la serie A forte dei suoi 54 punti, cioè ben 15 di vantaggio sulla terza piazza che dà diritto ai play-off. Si può senz'altro dire che il Frosinone ha più di un piede nella massima serie, visto il distacco considerevole dalle inseguitrici ma soprattutto visto il campionato importante che la squadra di Fabio Grosso sta facendo fin dall'inizio del torneo. Insomma i numeri del Frosinone dicono che non è più una meteora o una sorpresa ma una solida realtà di questo campionato. I 54 punti della squadra di Grosso sono frutto di 17 vittorie, 3 pareggi e soltanto 4 sconfitte; le poche battute d’arresto che sono figlie della migliore difesa del torneo bucata soltanto 13 volte.

La squadra dell'ex terzino rosanero scende al Barbera dopo sei vittorie consecutive e dunque è formazione temibilissima anche in virtù del rendimento esterno che fanno della squadra ciociara ancora una volta la prima della classe. Dodici le partite giocate fuori casa con sette vittorie, un pareggio e quattro sconfitte; in casa invece dieci vittorie e due pareggi senza nessuna sconfitta. L'ultima gara in cui i ciociari sono usciti sbattuti risale al 18 dicembre 2022 quando persero di misura a Genova, una gara terminata tra le polemiche. Le precedenti sconfitte a Parma (2-1), a Cittadella (1-0) e a Benevento (2-1 ) ma gli ultimi tre insuccessi risalgono ad inizio campionato, al mese di settembre e ottobre. Dall'inizio del girone di ritorno il Frosinone ha sempre e soltanto vinto.

© Riproduzione riservata