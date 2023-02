Palermo, contro il Frosinone non ci saranno gli squalificati Segre e Mateju: ecco le alternative

Una serata amara, quella del Marassi. Il 2-0 ha lasciato rammarico ma non ha cancellato quanto di buono fatto dal Palermo negli ultimi due mesi. Oltre al danno, però, c'è anche la beffa. Oltre alla partita, Corini ha infatti perso anche due uomini importanti in vista della gara contro la capolista Frosinone in programma sabato 18 febbraio alle 14 al Barbera. Si tratta di Segre e Mateju, entrambi erano diffidati ma durante il match sono stati ammoniti. Scatterà dunque la squalifica. Il primo ha rimediato un giallo per simulazione nel secondo tempo, il secondo per un fallo ai danni di un avversario. Non ci saranno in un match importante e in cui i rosanero sono chiamati a reagire.

Palermo-Frosinone, chi giocherà al posto di Segre e e Mateju

Quali uomini sceglierà Corini per sostituire gli assenti? Alla luce dello stop di Segre ci sarà un motivo in più per riproporre Verre dal primo minuto. Il rientro di Gomes, che ha giocato l'intero secondo tempo della partita contro il Genoa prendendo il posto di Damiani, garantisce adeguati ricambi al reparto. Il francese tuttavia, insieme a Brunori, è in diffida, e in caso di ammonizione salterà il match contro il Sudtirol.

In difesa molto probabilmente ci sarà spazio per uno dei due nuovi acquisti: Graves o Orihuela. Per il danese appena una decina di minuti nel match vinto contro la Reggina, mentre per l'uruguaiano solo tre minuti ad Ascoli, quando i rosanero si imposero per 1-2.

Le due assenze probabilmente non condizioneranno le scelte tattiche di Corini, che dovrebbe puntare ancora sul classico 3-5-2, modulo utilizzato nelle ultime settimane.

© Riproduzione riservata