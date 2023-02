Genoa-Palermo, entusiasmo rosanero: già venduti quasi 2 mila biglietti per il settore ospiti

A Genova ci sarà un esodo rosanero. La vittoria contro la Reggina ha dato nuova linfa ai tifosi del Palermo, pronti a sostenere la squadra che adesso si trova al sesto posto in classifica, in piena zona play off. Un risultato positivo venerdì sera, giorno in cui è in programma il match, sarebbe il decimo utile consecutivo per gli uomini di Corini. I biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio di Marassi sono già 1953 sui 2067 messi a disposizione.

Genoa-Palermo, dove acquistare i biglietti per lo stadio

La vendita, già iniziata mercoledì scorso, ora ha segnato una accelerata. I biglietti sono acquistabili sul sito https://genoacfc.ticketone.it, ma anche nelle ricevitorie Ticketone abilitate e al ticket office del Genoa al Porto Antico (orario continuato 10-19).

I tagliandi per il settore riservato ai tifosi rosanero saranno acquistabili fino alle 19 di giovedì 9 febbraio, mentre per quanto riguarda gli altri settori dello stadio la vendita sarà aperta fino alle 20,30 di venerdì 10 febbraio.

Il prezzo intero dei biglietti del settore ospiti è di 15 euro, mentre per gli under 16 è di 10 euro. Per tutti gli altri settori dello stadio il prezzo va dai 15 della gradinata sud ai 60 della tribuna inferiore.

