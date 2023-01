La felicità di Corini: "Volevamo assolutamente vincere e abbiamo dimostrato una forte identità"

Non può che essere sorridente, soddisfatto. E stanco, perché sono state 48 ore complesse. E’ così Corini in conferenza stampa post match al Del Duca di Ascoli, dove ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Ascoli per 2 a 1: ’’E’ stata veramente una settimana particolare, e gli ultimi giorni ancor di più. Grazie davvero alla società, all’Ascoli e alla Lega per il sostegno. Quei 15 minuti in aereo tra decollo e atterraggio sono stati molto brutti. Parlando del match dico che avevamo davanti un avversario forte, tecnicamente in gamba. Noi abbiamo voluto fortemente questa vittoria, fino all’ultimo, e ci siamo riusciti. Loro con Ciciretti e Falasco in avanti sono molto pericolosi, perché hanno tanta qualità e tante realizzazioni guest’anno le hanno fatte partendo da loro. Oggi pomeriggio noi abbiamo avuto grande solidità mentale e un’identità forte. Abbiamo giocato a calcio oggi, e poi Matteo ha realizzato un gol strepitoso’’.

Un gruppo sempre più compatto, lo testimonia l’ingresso di Verre: ‘’Tutto questo è merito dei ragazzi, è lo spirito che hanno creato e come accolgono i nuovi arrivati. Valerio non si era ancora allenato ma mi sembrava giusto aggiungere personalità alla squadra, e prenderci degli spazi che l’Ascoli ci concedeva. Il nostro sogno adesso? Vincere con la Reggina e vedere tanta gente allo stadio sabato prossimo. Dobbiamo far capire da subito ai nuovi arrivati qual è il clima e la forza della nostra tifoseria. Non voglio essere stucchevole, ripetere le stesse cose o parlare di obiettivi. Noi adesso dobbiamo continuare a far del nostro meglio".

In chiusura Corini ha voluto mandare una dedica speciale: ‘’Ne approfitto per far una dedica da parte di tutto il Palermo a Ciccio Chiarenza, il nostro fisioterapista che oggi ha perso il papà. Ci tengo davvero a dedicare questa vittoria a lui e alla sua famiglia’’.

