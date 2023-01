Brunori ha deciso la partita contro l'Ascoli: "È stata una vittoria di carattere"

Che poi, la decide lui, nel bene e nel male. Matteo Brunori sigla la doppietta della vittoria contro l’Ascoli che porta i rosanero a quota 31 punti in zona playoff: ‘’Sono tanto contento, ma lo siamo tutti. Era fondamentale dare continuità a queste ultime settimane. Oggi cercavamo una vittoria di carattere, e quello è stato. L’errore dal dischetto ho cercato di metterlo subito da parte, ed è andata bene. Dopo che sbagli il rigore devi essere bravo a non pensarci più e andare avanti. Oggi la vittoria qui era troppo importante. Partita dopo partita stiamo mettendo consapevolezza dei nostri mezzi, e oggi questa consapevolezza siamo riusciti perfettamente a mostrarla in campo".

Un futuro in rosanero, magari anche in una categoria diversa? ‘’Io adesso penso assolutamente al Palermo, a continuare così. Non ho altri obiettivi. Prendermi al fantacalcio con la maglia del Palermo? Lo spero vivamente, ma non voglio dirlo. Non ho messo nessun obiettivo al momento, voglio solo aiutare la mia squadra’’.

Il prossimo match sarà contro un avversario ostico, quella Reggina che evoca un momento brutto, in cui il Palermo non giocava bene: ‘’E’ stata una partita molto brutta quella dell’andata, dobbiamo scendere con l’atteggiamento giusto, come abbiamo fatto oggi. Mi preme inoltre dire che volevamo fare tutti noi le condoglianze alla famiglia Chimenti. Abbiamo saputo da poco della sua scomparsa, e gli dedichiamo questa vittoria’’.

