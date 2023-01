Palermo in emergenza contro il Bari ma Corini è ottimista: "Faremo una grande partita"

“Sarà una partita difficile e complicata per il valore dell’avversario. Lo dimostra la classifica, l’anno scorso hanno vinto un campionato, dovremmo dare qualcosa in più del normale”. Tiene alta l'asticella dell'attenzione Eugenio Corini in sala stampa, alla vigilia del match contro il Bari che aprirà la 21esima giornata del campionato di serie B.

L'allenatore ha poi fatto il punto sugli infortunati: "Per Gomes i tempi di recupero saranno più precisi la settimana prossima. Vido ha un problema al gluteo che non è grave ma salterà sicuramente il Bari. Sala è pienamente disponibile. Bettella sta ancora recuperando ma è arruolabile. Abbiamo 16 giocatori di movimento a disposizione, faremo una grande partita". Pericolo numero uno Walid Cheddira: "È un giocatore in continua crescita, ha trovato anche una grande forza mentale. Abbina fisicità a un buon attacco alla profondità. Abbiamo lavorato per contenerlo ma difficilmente puoi contenere certi calciatori al 100%. Lui così come Ceter e Folorunsho”.

L'allenatore ha poi anticipato l'arrivo di un terzino e di un centrocampista dal mercato di gennaio: "Un centrocampista sicuramente arriverà. Gomes non ne avrà per molto, per Stulac invece stiamo cercando di diminuire i tempi di recupero. Dalla Primavera non aggregherò nessuno per il match contro il Bari. A sinistra abbiamo solo Sala ma possiamo adattare pure Mateju, sicuramente arriverà qualcuno in quel ruolo”.

In cabina di regia si prepara Damiani ad essere titolare: "Pronto per giocare come mediano, lo ha già fatto a Brescia. Tutino? Ci dà duttilità, può fare tutti i ruoli del reparto offensivo". Corini ha infine chiesto l'aiuto del suo pubblico, consapevole delle difficoltà che può presentare un avversario come il Bari: "Stanno facendo un grande campionato, faccio i complimenti a Mignani. Mi aspetto che questa partita la giochiamo insieme ai nostri tifosi, chiedo loro di giocarla con noi”.

