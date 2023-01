Palermo-Bari, Damiani e Saric prenotano un posto: le probabili formazioni

Dal mercato alla partita. Dopo la firma di Tutino e il pressing finale per Verre, il Palermo si tuffa di nuovo nel campionato: domani sera al Barbera arriva una delle corazzate del campionato, il Bari di De Laurentiis fresco della netta vittoria sul Parma e squadra molto temibile in trasferta.

Il Palermo non ci arriva nelle migliori delle condizioni dovendo Corini rinunciare ad alcuni uomini importanti presenti in organico. Oltre ai lungodegenti Elia, Stulac, Buttaro, in settimana si è aggiunto anche Gomes e ieri la distrazione muscolare che ha colpito Vido.

Uomini contati soprattutto a centrocampo dove Corini dovrà fare di necessità virtù. A pesare saranno le assenze contemporanee di Stulac e Gomes: quattro soli giocatori per tre maglie con la probabilità di vedere Damiani e Saric titolari fin dal primo minuto. Per il resto nessuna novità sulle corsie esterne d'attacco, cioè Di Mariano e Valente a supporto di Brunori.

Difesa scontata anche per mancanza di alternative visto che l’emergenza maggiore è soprattutto sulla corsia di sinistra dove le partenze di Crivello e Devetak hanno lasciato il solo Sala padrone della fascia. A meno che Corini non voglia ricorrere a Mateju quando Sala non sarà disponibile, è urgente un intervento in quella zona del campo. Nel Bari due gli indisponibili e cioè Bosisio e Galano; per il resto organico al completo per il 4-3-1-2 di Mignani che proporrà Folorunsho alle spalle della coppia Ceter -Cheddira.

Palermo-Bari, le probabili formazioni

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Damiani, Saric; Valente, Brunori, Di Mariano.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Ceter.

