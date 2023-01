Palermo-Bari, i precedenti al Barbera sorridono ai rosanero: solo 2 vittorie per i pugliesi

Palermo-Bari, l'anticipo che questa sera al Renzo Barbera aprirà la seconda giornata di ritorno, è una classica sfida fra due grandi società del Sud. Il match vedrà di fronte due squadre separate da ben otto punti, con i pugliesi quarti in classifica e a sole tre distanze dal terzo posto. Due squadre che arrivano alla gara in buone condizioni di salute ed anche psicologiche, per quanto il Palermo dovrà fare i conti con diverse defezioni.

Palermo-Bari è una partita che in tutte le categorie ha visto spesso incrociare le due compagini. Complessivamente, senza cioè tenere conto della categoria, sono 70 i precedenti e tutto sommato il bilancio è quasi in parità. Sempre molto equilibrio fra le due squadre sebbene il Palermo abbia una vittoria in più dei pugliesi. Nei 70 precedenti infatti 23 sono le vittorie dei rosanero, 25 i pareggi e 22 i successi dei galletti pugliesi.

Guardando solo alle partite disputate al Barbera, sono 34 gli incroci fra le due squadre ed il Palermo è nettamente in vantaggio. Ai piedi del Monte Pellegrino, 17 vittorie per i rosanero, 15 pareggi e solo due vittorie per il Bari che addirittura non vince in viale del Fante dal maggio del 1997 quando la squadra pugliese si impose per 2 a 1. Ultima partita fra le due squadre lo scorso anno nel campionato di serie C ed il match terminò 0 a 0.

Un fatto curioso accompagna la partita e cioè la presenza di tantissimi ex da una parte e dall'altra, a cominciare dall'attuale direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo. Insomma diversi calciatori hanno vestito entrambe le maglie e fra questi ricordiamo, solo per fare una sintesi, Rinaudo, Brienza, Puscas, Troja, Glik, Floriano, Bolzoni, Fontana, Sforzini, Joao Pedro, Godeas. Tanti tecnici inoltre hanno allenato entrambe le squadre: tra i tanti Stellone, Mutti, Colantuono e Davis Mangia.

© Riproduzione riservata