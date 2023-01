Palermo-Bari, Corini con gli uomini contati in difesa e a centrocampo

Sembra davvero un paradosso: prima della pausa natalizia il tecnico Corini chiedeva uno sfoltimento dell'organico visto che 27 giocatori di movimento erano difficili da allenare. La dirigenza lo ha accontentato ed oggi, paradossalmente, il Palermo si trova quasi in una situazione di emergenza, con gli uomini contati. I reparti maggiormente in sofferenza sono sicuramente il centrocampo e la difesa mentre per la zona d'attacco l'arrivo di Tutino (atterrato ieri nel tardo pomeriggio) compensa la partenza di Floriano.

E’ sicuramente nella zona centrale del campo che Corini ha le maggiori ansie: Stulac e Gomes sono fuori servizio, il primo per lungo tempo, il secondo decisamente meno. Segre è stato diffidato e sarà squalificato alla prossima ammonizione. Di fatto il centrocampo rosanero può contare su Saric, Broh, Damiani e, appunto, su un Segre diffidato. Verre arriverà a Palermo, l'accordo sembra chiuso ma non è previsto in tempi brevi per esigenze della Sampdoria che nelle ultime ore sta temporeggiando.

In difesa, sulla corsia di destra, c’è Mateju, con Bettella adattabile visto che Buttaro è ancora alle prese con il problema alla caviglia. A sinistra, l'unico in grado di fare la fase difensiva è Sala e nel caso di un suo forfait con il Bari, l'unica opzione per Corini è spostare Mateju su quella fascia. Ieri il giocatore si è fermato e ha svolto un allenamento differenziato per un risentimento muscolare, si conta di recuperarlo ma le preoccupazioni restano. Insomma contro il lanciatissimo Bari, Corini rischia di arrivare in condizioni di emergenza dovendo adattare anche qualche giocatore fuori ruolo.

© Riproduzione riservata