Perugia-Palermo, come vedere in tv la partita del Curi: su Gds.it notizie in tempo reale

Una giornata di campionato che si incrocia con un mercato aperto e che resterà tale fino al 31 gennaio. Dopo la pausa natalizia, ricomincia il campionato di Serie B ed i rosanero andranno a far visita al Perugia di Castori, gara in programma sabato pomeriggio alle 14 al Curi. Una partita importante perché servirà a capire se il Palermo continuerà, alla ripresa del torneo, ad avere lo stesso trend che ha mostrato nella parte finale del girone di andata, quando in trasferta è tornato a casa sempre con qualche punto.

Di fronte un Perugia che dopo un girone di andata disastroso, nelle ultime due giornate è sembrato riprendersi ottenendo due vittorie consecutive. Una gara a cui parteciperanno tanti tifosi rosanero perché residenti per lavoro al centro Italia che incoraggeranno la squadra dalle tribune del Renato Curi. Ma in tanti partiranno anche da Palermo per sostenere la squadra di Corini. Ci sarà la diretta testuale su gds.it, oltre a Tgs Studio Stadio.

Per chi invece volesse vedere la partita in tv, la programmazione è abbastanza ricca e prevede la trasmissione dell'incontro sulle canale satellitare di Sky, sul canale Sky Sport 255 oppure in streaming tramite le app Sky Go e Now tv.

Anche Dazn trasmetterà la partita che sarà visibile tramite l'apposita applicazione presente sulle Smart tv sul pc o su smartphone e tablet. In live streaming Perugia - Palermo sarà trasmessa anche da Helbizlive sempre attraverso l'applicazione scaricabile su tutti i dispositivi Smart e pc.

