La diretta di Palermo-Perugia 1-0: i rosa gestiscono bene il vantaggio firmato da Brunori. Cinque minuti di recupero

48' calcio d'angolo per il Perugia. Bravo Iannoni nella sua incursione sulla fascia.

45' L'arbitro segnala 5 minuti di recupero

44' Rosanero padroni del campo. Perugia in inferiorità numerica e in preda a confusione tecnico-tattica.

42' Palla persa sulla trequarti dal Perugia, bravo Floriano a servire subito Brunori che però pecca di impazienza nel concludere subito. Palla fuori di un paio di metri.

41' I ragazzi di Corini gestiscono bene il vantaggio. Possesso palla ed equilibrio in tutte le zone del campo.

38' Bravo Sala a servire dalla sinistra Brunori che, dopo una finta prova la conclusione ribattuta facilmente dal centrale umbro.

37' subito, appena entrato, Di Serio prova a impensierire Pigliacelli: pallone di poco fuori.

36' Prima sostituzione del match per il Perugia: esce Righetti entra Di Serio

35' E' molto bravo Floriano che dalla fascia destra smarca il terzino umbro e prova una bella trivela raso terra. Gori però è attento e blocca il pallone.

34' terza ammonizione per il Perugia, questa volta è Vulic a trattenere la maglia di Damiani, pronto per la ripartenza da centrocampo

33' Marconi si fa male dopo uno scontro di testa: ingresso in campo dei sanitari del Palermo

32' ammonizione per Floriano dopo un intervento in ritardo su Sgarbi

31' Si fanno sentire i quasi 22 mila tifosi presenti al Barbera: lo stadio è una bolgia

29' Dopo aver bevuto si ritorna a giocare

27' Primo cooling break del match

25' GOL PALERMO: dal dischetto bomber Brunori non sbaglia: cannonata centrale e nulla da fare per Gori. Palermo 1 Perugia 0

23' CALCIO DI RIGORE PER IL PALERMO: Floriano riparte benissimo e in un tre contro due, a campo aperto, serve Brunori che, pochi istanti prima di calciare viene buttato giù dal difensore del Perugia. espulso Lisi del Perugia per fallo su ultimo uomo

20' Partita un po' addormentata: i rosanero provano ancora ad attaccare sulle fasce laterali ma gli umbri si chiudono bene.

18' Dall'ufficio stampa del Palermo arriva il dato sui presenti oggi: Biglietti 11.566. Abbonati 10.269. Totale 21.835

17' Calcio d'angolo non sfruttato per i rosanero: la blocca facilmente Gori.

16' Molto equilibrio al Renzo Barbera dove le due compagini continuano a studiarsi senza creare nessun pericolo offensivo degno di nota.

13' batte Valente alto in area, Buttaro per poco non ci arriva. Nessun pericolo.

12' Secondo cartellino giallo per il Perugia: questa volta è Dell'Orco, dopo aver commesso fallo dal limite dell'area su Elia. Importante calcio di punizione per i rosanero

11' bene ancora il Palermo dalla sinistra con Valente che, dopo un bel dribbling, la mette in mezzo. E' attento però l'estremo difensore degli umbri.

9' Il Palermo si accende: cavalcata di Floriano che serve Brunori. Il bomber però non riesce a concludere bene

6' Il primo calcio d'angolo del match è per gli umbri: dal corner batte Vulic, ma nessun pericolo in area.

5' Brutto fallo di Iannoni su Sala: primo cartellino giallo per il Perugia

3' Nulla di rilevante in questi primi 180 secondi: le due squadre si studiano tecnicamente.

FISCHIO D'INIZIO il Palermo attacca dalla destra alla sinistra

Squadre in campo. Consueto scambio di gagliardetti e tutto pronto per il fischio d'inizio

Floriano in campo dal primo minuto e con la fascia di capitano. Soleri in panchina. Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Perugia, valevole per la prima giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 20.45 allo Stadio "Renzo Barbera".

PALERMO: 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 3 Sala; 14 Broh, 21 Damiani; 77 Elia 7 Floriano (cap.), 30 Valente,; 9 Brunori. A disposizione: 1 Grotta,12 Massolo, 2 Pierozzi, 5 Somma, 6 Crivello, 10 Silipo, 11 Fella, 23 Doda, 27 Soleri, 39 Stoppa, 54 Peretti, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

PERUGIA: 1 Gori; 97 Sgarbi, 21 Curado, 15 Dell’Orco (cap.); 24 Casasola, 4 Iannoni, 7 Vulic, 23 Lisi, 3 Righetti; 28 Kouan; 9 Melchiorri. A disposizione: 12 Furlan, 22 Moro, 5 Angella, 6 Vulikic, 11 Olivieri, 14 Angori, 16 Ghion, 17 Paz, 19 Vano, 20 Di Serio, 86 Giunti, 92 Sulejmani.

Allenatore: Castori.

Arbitro: Ayroldi (Molfetta).

Assistenti: Perrotti (Campobasso) - Laudato (Taranto).

Quarto Ufficiale: Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto).

VAR: Fournau (Roma 1).

AVAR: Di Iorio (VCO).

