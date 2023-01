Perugia-Palermo: i precedenti sorridono ai rosanero, ma non al Curi

Pausa natalizia, ritiro a Roma, una settimana di lavoro in città e sabato finalmente riprende il campionato di serie B con la prima giornata del girone di ritorno. La squadra di Corini, che ha finito l’andata sul campo del Brescia, andrà nuovamente in trasferta e questa volta sarà di scena a Perugia dove sabato 14 alle ore 14 incrocerà la squadra di Castori reduce da due vittorie consecutive che le hanno consentito di lasciare al Cosenza l’ultima posizione della classifica del torneo cadetto.

Perugia-Palermo si può dire essere quasi un classico del campionato di serie B, visto che le due squadre si sono incrociate ben 41 volte e quasi tutti gli incontri sono stati disputati in serie B, mai in serie A. Le due squadre si affrontano da ben 77 anni e cioè dal lontano 1946 quando si imposero i padroni di casa perugini per 3-2.

Il bilancio complessivo dice che i rosanero hanno vinto più gare. 11 i successi degli umbri, 14 i pareggi e 16 le vittorie per il Palermo.

Guardando solo alle gare disputate al Renato Curi, sono 21 gli incontri in terra umbra con i padroni di casa che hanno vinto 9 volte, i rosanero hanno conquistato i tre punti 5 volte e 7 partite sono finite in pareggio. Le gare disputate al Curi sono state quasi tutte del campionato di serie B: 15 gli incontri nel torneo cadetto, 4 in serie C, una gara di Coppa Italia ed una amichevole, ma mai nessuna partita valida per il campionato di serie A.

