Perugia-Palermo, Corini: «Il mercato non ci distrae, ho visto concentrazione negli occhi dei ragazzi»

"Il Perugia sta vivendo un momento importante, viene da due vittorie. Stimo Castori, sa cosa vuole dalle proprie squadre". Tiene il livello di attenzione al massimo Eugenio Corini, alla vigilia del match contro il Perugia, valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie B.

"Calciomercato e sosta non devono fuorviare le nostre menti. Il numero dei nostri giocatori deve alzare maggiormente la nostra concentrazione. L’ho vista negli occhi dei ragazzi. Mi aspetto una grande prestazione a prescindere dagli stimoli di mercato o dal lungo stop”.

Ma inutile nascondere che nella testa del tecnico e dei dirigenti in questi giorni c'è anche il mercato: "È stata una valutazione che abbiamo fatto, in sinergia con la società. Ci siamo presi questa responsabilità, sapevamo di perdere qualche giocatore in difesa ma l’idea era avere meno uomini in organico alzando però il livello. Può capitare di non avere alternative a questo punto del calciomercato, ma durerà poco questa emergenza”.

Poi assicura che due nuovi innesti sono in arrivo, probabilmente Verre e Tutino, ma non li nomina, e interviene sull'affare sfumato Azzi: "Sono calciatori importanti, ne discuterò quando saranno ufficiali, mi aspetto qualcosa per la prossima settimana. Azzi? Lo avevamo seguito ma ha fatto una scelta diversa, stiamo lavorando per trovare un giocatore altrettanto importante. Floriano sarà sempre stimato dalla tifoserie, purtroppo lui voleva tornare vicino casa e ha sfruttato questa occasione".

Questione infortunati: "Bettella ha giocato a Brescia con un problema al ginocchio, abbiamo gestito questa infiammazione. Oggi ha fatto il primo allenamento completo, lo abbiamo recuperato. Stulac? Ha iniziato una terapia e vedremo come reagirà; la speranza è che sia il più breve possibile, al momento non ci sono tempi certi di recupero. Buttaro ha avuto una lesione molto dolorosa, ora c’è un’evoluzione positiva e nel giro di 10/15 giorni può tornare”.

