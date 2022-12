Il giorno di festa non ferma i tifosi rosanero: in 700 in trasferta a Brescia

Saranno poco più di 700 i tifosi rosanero che domani, 26 dicembre, saranno presenti allo stadio Rigamonti per la sfida tra Brescia e Palermo.

Il giorno festivo, le vacanze e l’orario non certo comodo, non hanno frenato la voglia di seguire la squadra rosanero a caccia del suo quinto risultato utile consecutivo. L'appuntamento è per domani alle 12.30, gara che chiude il girone di andata prima della stop che fermerà il campionato fino al 14 gennaio. Al ritorno in campo la squadra di Corini farà visita al Perugia.

Lo stadio Rigamonti ha una capienza di 19.500 posti dopo la ristrutturazione in occasione dell'ultima promozione in serie A. Il settore riservato alla tifoseria ospite mette a disposizione 1028 posti complessivi ed è suddiviso in tre diverse zone, dalla più bassa alla più alta.

Per i tifosi rosanero che non potranno seguire la squadra in trasferta c'è comunque la possibilità di seguire la partita in tv o in diretta streaming. Ecco come fare.

© Riproduzione riservata