Brescia-Palermo, assenza pesante per Corini: Gomes resta a casa, le probabili formazioni

Il Palermo che scenderà in campo lunedì alle 12:30 al Rigamonti di Brescia nel boxing day che aprirà la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata di Serie B, dovrà fare a meno di uno dei giocatori più in forma delle ultime settimane, il francese Gomes.

Come riporta il sito ufficiale del club rosanero, il giocatore non partirà con la squadra per la trasferta di Brescia a causa del persistere di un’odontalgia e dunque non sarà disponibile per scendere in campo. Un’assenza già messa in preventivo perché era stata ventilata già dal tecnico Corini in conferenza stampa. Per la sua sostituzione si candidano sia Broh che Saric, in un centrocampo che vedrà sicuramente scendere in campo Segre e Stulac.

Corini dovrà fare a meno anche di Nedelcearu, diffidato e squalificato dopo l'ammonizione rimediata con il Cagliari per aver indugiato nella battuta di un calcio di punizione. Ha recuperato Bettella che giocherà al centro della difesa assieme a Marconi, mentre Mateju andrà probabilmente a destra con Sala a sinistra. In avanti conferma per il solito tridente per un 4-3-3 ibrido che all'occasione può diventare un 3-5-2.

In casa Brescia c’è curiosità per il debutto di Aglietti che in settimana ha sostituito l’esonerato Clotet. Il tecnico dovrebbe adottare un modulo più funzionale e sostenibile per la squadra, probabile che scenda in campo con il 4-3-1-2 schierando l’ex rosanero Moreo sulla trequarti in appoggio dei due attaccanti Bianchi e Ayè.

Brescia-Palermo, le probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Papetti, Mangraviti, Huard; Bisoli, Van De Looi, Galazzi; Moreo; Bianchi, Ayè.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Bettella, Marconi, Sala; Segre, Stulac, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano.

