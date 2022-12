Esordio in panchina per Aglietti, come cambia il Brescia contro il Palermo: modulo e convocati

Brescia-Palermo sarà la gara di esordio nella panchina lombarda per Alfredo Aglietti, chiamato a sostituire l'esonerato Pep Clotet.

Il nuovo allenatore dovrà far fronte subito all'assenza di Andrea Cistana, che in settimana ha svolto lavoro differenziato, ma anche alla defezione di Bertagnoli (infortunato) e alla squalifica di Adorni e Karacic. Niemeijer, invece, è fuori dalla lista dei convocati per scelta tecnica. Ecco chi fa parte dell'elenco.

Brescia-Palermo, i convocati di Aglietti

Portieri: Lezzerini, Andrenacci.

Difensori: Jallow, Papetti, Mangraviti, Pace, Huard.

Centrocampisti: Viviani, Van de Looi, Labojko, Benali, Garofalo, Bisoli, Galazzi, Ndoj, Olzer.

Attaccanti: Moreo, Bianchi, Ayè, Nuamah.

Come cambia il Brescia con Aglietti

Il Brescia riceve il Palermo dopo tre sconfitte e un pareggio. Un bilancio negativo che ha portato all'esonero di Clotet. Cosa cambierà col nuovo allenatore? Al di là delle motivazioni che la squadra può trovare con l'avvicendamento in panchina, anche il sistema di gioco dovrebbe subire delle modifiche, seppur per il momento graduali (qui le probabili formazioni).

Clotet, dopo aver puntato sul 4-3-2-1, nelle ultime gare aveva scelto il 4-4-2 con Moreo in attacco con Ayè. Aglietti, invece, sembra intenzionato ad affidarsi a un 4-3-1-2 schierando l'ex rosanero dietro le punte. Al posto di Cistana il nuovo tecnico potrebbe schierare Papetti. Indisponibile invece Bertagnoli. A centrocampo torna in formazione Bisoli che ha saltato le ultime quattro gare per problemi fisici.

Di certo Clotet in appena tre giorni non potrà rivoluzionare la squadra, come lui stesso ha sottolineato. "Faremo il massimo per farci trovare pronti per il Palermo. Dopo la sosta avrò il tempo di passare i miei concetti. La qualità dei giocatori c’è, dovranno essere bravi ad approcciare la partita”.

