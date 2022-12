Palermo-Como, sfida che torna dopo 18 anni: l'ultimo trionfo è targato... Corini

Palermo e Como si sfideranno giovedì 8 dicembre alle ore 20:30, allo stadio Renzo Barbera. Un match importante per ì rosanero che vogliono continuità dopo il successo esterno ottenuto sul campo del Benevento. Le due squadre non si affrontano da ben 18 anni e negli ultimi 10 incontri i siciliani hanno avuto la meglio solo 3 volte. 5 sono stati i pareggi (di cui tre in casa) e due le vittorie dei lombardi.

L’ultimo trionfo rosanero risale al 7 marzo 2004, quando in panchina c’era Guidolin e proprio un gol di Corini decise l’incontro. Quel pomeriggio, il Palermo salì al primo posto in classifica in Serie B. Sempre a Marzo, ma del 1983, risale la prima vittoria dei siciliani negli ultimi 10 incontri. A decidere la partita fu una rete di De Rosa siglata al 53esimo. Era la 25esima giornata del campionato di Serie B e il Como lottava per le primissime posizioni. Nel 2003, sempre un gol di Corini fu decisivo per i tre punti: terminó 0-1 al Sinigaglia. Insomma quando vede Como Il Genio si esalta. Adesso in veste di allenatore, proverà a regalarsi un’altra gioia.

