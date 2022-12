Palermo-Como, il posticipo è una sfida tra due delusioni del girone d'andata

La sedicesima giornata di Serie BKT vedrà, come posticipo delle 20.30, il Palermo di Corini ospitare il Como di Longo al Renzo Barbera. Dopo la vittoria di Benevento, che è arrivata in seguito a due pesanti sconfitte, il Palermo si trova quattordicesimo a 18 punti, 5 di distanza dal terzo posto. Ma soltanto a +3 dalla zona retrocessione. Uno dei tanti problemi della compagine di Corini resta l’attacco: 15 gol in 15 partite resta un dato leggermente negativo.

Il Como invece arriva da ben quattro partite senza sconfitte, ma le vittorie - in totale - restano sempre 3 e soltanto il Perugia ha saputo fare peggio. La compagine lombarda, inoltre, con 26 reti subite, al momento detiene il primato come peggior difesa del torneo.

Si tratta della seconda trasferta in quattro giorni per i lariani, dopo quella di Ascoli di domenica terminata in pareggio per 3 a 3.

Diversi, come sempre quest’anno, le modalità per assistere al match. Sarà possibile visionarlo su DAZN, tramite l’acquisto dell’abbonamento in piattaforma. Su Sky, scegliendo o la singola partita, o il pacchetto calcio e, infine, su Helbiz.

Ci si avvicina alla chiusura del girone d’andata, e il posticipo di domani sera servirà - in extremis - a rendere la prima parte della stagione meno deludente di quanto visto finora. Sia per il Palermo, sia per il Como.

