Il Palermo torna a vincere, Corini: «Abbiamo lavorato da squadra e siamo stati compatti»

Il Palermo batte il Benevento per 0-1 e si porta a quota 18 punti in classifica. Ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sfida Eugenio Corini, che si è detto soddisfatto della prestazione: «Dentro le difficoltà bisogna saperci stare dentro e noi lo abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo un po' sofferto ma poi nel secondo siamo andati in vantaggio e lo abbiamo anche legittimato, creando occasioni e gestendo bene la palla. Potevamo fare il gol del raddoppio prima ed è un peccato. Abbiamo lavorato da squadra e siamo stati compatti».

Protagonista di giornata è stato ovviamente il numero 9 del Palermo Matteo Brunori che con un tiro da centrocampo ha sfiorato la rete dello 0-2: «La giocata è stata di altissimo livello - ha detto Corini -. Lui rappresenta la forza della nostra squadra e il nostro equilibrio. Non era facile riprendersi dopo aver sbagliato due rigori consecutivi ma lui lo ha fatto».

Corini ha poi concluso parlando sempre di Brunori e della sua esultanza un po' polemica: «In certi momenti sentire la fiducia è fondamentale, come l'ambiente ha dimostrato a Matteo. L'esultanza è data dalla rabbia avuta in queste settimane e che ha sfogato. Anzi ringraziamo i tifosi venuti, per i pochi che hanno avuto il permesso ed è andato a festeggiare sotto la curva con loro».

© Riproduzione riservata