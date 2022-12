Palermo, contro il Como è emergenza terzini: affaticamento muscolare per Crivello

Giovedì alle 20:30 il Palermo sfiderà il Como allo stadio Renzo Barbera. Corini potrebbe ritrovarsi in emergenza per la 16^ giornata del campionato di Serie B. Crivello ha abbandonato infatti in anticipo la seduta d’allenamento per un affaticamento muscolare, come fa sapere il report pubblicato sul sito ufficiale del club. Problema anche a destra dove Mateju ha svolto un allenamento differenziato insieme a Bettella e Lancini.

Tutti verranno valutati meglio nelle prossime ore ma tra due giorni si gioca e non è da escludere il loro forfait per il match casalingo contro i lombardi. Sempre il Palermo ha comunicato che Buttaro e Doda stanno svolgendo le terapie in infermeria. Con Crivello acciaccato e Sala non al meglio (uscito nel secondo tempo a Benevento), la fascia sinistra rischia di rimanere scoperta. Le prossime ore saranno decisive, con Accardi che scalpita per una maglia da titolare.

