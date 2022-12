Benevento-Palermo, arbitrerà Baroni: con lui i rosanero hanno sempre vinto

Dopo la discutibile direzione dell'arbitro Manganiello, che ha arbitrato il Palermo domenica contro il Venezia, a Benevento sarà la volta di Niccolò Baroni di Firenze. Un arbitro dal passato burrascoso ed autore di esposti e denunce ai vertici arbitrali dai quali fu prima estromesso e poi reintegrato.

Le cronache raccontano che Baroni, insieme con il collega Minelli, qualche anno fa presentò un lungo esposto al Tribunale della Figc e poi alla Procura di Roma invitando ad approfondire alcuni referti truccati che di fatto avevano salvato alcuni colleghi (Robilotto ed Abbatista) a danno dei denuncianti. Ogni anno infatti gli arbitri vengono valutati sulla base di una media raccolta durante tutte le direzioni della stagione e pur arrivando in coda alla classifica, Robilotto ed Abbatista furono confermati fra i quadri Can mentre Baroni e Minelli furono bocciati. La vicenda si è conclusa dopo un anno, a luglio 2022, col risultato che i due denuncianti sono stati reintegrati mentre Robilotta e Abbattista dismessi.

Al di là di queste vicende extra campo, domenica a Benevento sarà la quarta volta che Baroni di Firenze dirigerà il Palermo e nelle tre gare precedenti si registrano tutte vittorie per la formazione rosanero. Nella stagione 2017 il Palermo vinse con Pro Vercelli e Salernitana mentre nel 2018 batté il Carpi. In tutte queste gare a dirigere l’incontro fu chiamato il signor Baroni di Firenze. Ma ai tempi non c’era ancora il Var.

