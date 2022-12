Palermo-Benevento, scontro salvezza per scongiurare la retrocessione diretta

Si avvicina la 15esima giornata del campionato di Serie B. Il Palermo scenderà in campo domenica alle 18 contro il Benevento, allo stadio Oreste Vigorito. Uno scontro salvezza che Corini preparerà avendo quasi tutti i suoi effettivi a disposizione.

Come comunicato dal Palermo sul proprio sito ufficiale infatti, Bettella dopo il lieve infortunio, “ha lavorato a Boccadifalco regolarmente in gruppo”. Hanno svolto un allenamento differenziato invece Saric e Luca Vido, mentre Buttaro ha terminato la seduta in piscina e con i fisioterapisti. Continua con le tarapie, infine, anche Massimiliano Doda. Contro i campani è un appuntamento da non sbagliare.

Con una sconfitta ì rosanero potrebbero trovarsi infatti di nuovo nel limbo della retrocessione diretta. Uno scenario che si era presentato 1 mese e mezzo fa dopo la sconfitta di Terni. Un’aria, che dalle parti di viale del Fante non vogliono più respirare. Eppure, in trasferta i numeri del Palermo restano da squadra retrocessa: appena 4 punti conquistati frutto di un pareggio (alla 2^ giornata col Bari) e di una vittoria (col Modena all’11^ giornata). Poi solo sconfitte. E domenica c’è, come detto, la squadra di Cannavaro, che non perde da ben 4 partite consecutive.

