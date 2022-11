Palermo ko col Venezia, Corini: "Abbiamo dei difetti ma i ragazzi hanno un grande cuore"

La sconfitta contro il Venezia per 0 a 1, porta concretamente il Palermo nella zona playout di questo campionato di Serie B 2022/2023. Il tecnico rosanero, Eugenio Corini, ha così commentato il match in conferenza stampa post partita.

“Nel primo tempo - ha detto Corini - abbiamo fatto bene, con diverse possibilità di concretizzare. Sul secondo tempo poi abbiamo giocato e spinto, consapevoli che il Venezia aveva un valore molto alto. Ogni partita ha un peso importante. Non siamo riusciti a far punti dobbiamo pensare alla singola partita e fare il meglio prima della sosta di dicembre. Penso che i primi minuti comunque siamo usciti bene dalla loro pressione, e abbiamo creato azione pericolose non ottimizzate. Abbiamo sofferto solo negli ultimi minuti del primo tempo’’.

Sulla ripresa: "Nel secondo tempo il match era equilibrato - ha aggiunto il tecnico del Palermo -, la partita era aperta e tutte le situazioni non erano a nostro favore. Oggi faccio fatica a non parlare degli arbitri. Sicuramente nei venti minuti finali del primo tempo il Venezia ci ha messo sotto. È una squadra che nei primi tempi ha sempre fatto bene e sapevamo avrebbero fatto una partita di livello. Eravamo consapevoli del valore dell'avversario, ed abbiamo sofferto nel primo tempo. Nel secondo tempo partita equilibrata, abbiamo giocato il nostro calcio ma non finalizzato. Il campionato è equilibrato e difficile per tutti".

La consapevolezza dei propri limiti: "Abbiamo la consapevolezza di avere difetti ma i ragazzi hanno dimostrato di avere un grande cuore ed hanno spinto. Meritavamo il pareggio. Valente ha lavorato su una ventina di metri in più perché potessimo essere più aggressivi. Brunori è da apprezzare, ha dato tanto al club e si è presentato dove doveva presentarsi ed ha gestito bene tutto. È un grande professionista. Faccio fatica a parlare di svolte, nelle ultime gare due occasioni perse".

