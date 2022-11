La serie B si ferma, Corini inizia l'operazione recupero di chi ha giocato meno

Il prossimo weekend il campionato di serie B si fermerà per un turno, per consentire la disputa di alcuni incontri amichevoli delle Nazionali e dunque perché diversi giocatori saranno impegnati con le loro rappresentative. Il Palermo darà Mateju e Nedelcearu rispettivamente a Repubblica Ceca e Romania.

La ripresa è prevista per sabato 26 novembre ma il Palermo sarà in campo al Barbera domenica 27 novembre alle ore 18:00 contro il Venezia. La serie A invece si fermerà più a lungo e tornerà in campo soltanto dopo le festività natalizie e cioè il 4 gennaio: questo perché fra pochi giorni inizia il mondiale in Qatar.

Una sosta che potrà consentire al tecnico rosanero Corini di recuperare qualche acciaccato, di reintegrare qualcuno che ultimamente sembra essere finito ai margini della formazione titolare, di studiare nuove soluzioni e provvedimenti per evitare di subire tanti gol come accaduto a Cosenza e non solo: anche in altre quattro partite, contro Ascoli, Reggina, Ternana e Pisa, Pigliacelli ha dovuto raccogliere la palla dalla rete per 3 volte.

Insomma, una sosta che potrà fare bene al Palermo anche per riflettere sui tanti errori in fase difensiva commessi in Calabria che sono costati lo stop ad un periodo in cui la squadra aveva collezionato quattro i risultati utili consecutivi. La domanda è se durante questo periodo di riposo e di studio il tecnico cercherà anche di provare altri moduli e se cercherà di inserire gli acquisti chiesti in estate. Insomma dopo queste due settimane di stop, il Palermo può cambiare volto? Sicuramente andranno recuperati giocatori importanti come Saric o Stulac ma verrà anche valutato il possibile impiego di Bettella e Buttaro in considerazione soprattutto che il prossimo impegno casalingo contro il Venezia non vedrà in campo Marconi ammonito a Cosenza e squalificato poiché in diffida.

© Riproduzione riservata