Suggestione Nainggolan: "Palermo e Bari? Il telefono non squilla, ma sto bene e voglio giocare"

Suggestione di mercato. E, forse, qualcosa di più per il Palermo. La sessione invernale non è poi così lontana, e se un calciatore come Nainggolan fa il tuo nome, non può non venirti l’acquolina in bocca. L’ex centrocampista di Inter e Roma tra le altre, è stato licenziato dall’Anversa, squadra belga che lo aveva acquistato due stagioni fa.

A Radiolina, nel corso della trasmissione “Cagliari in diretta”, il centrocampista ha rivelato di avere ancora tanta voglia di giocare, facendo il nome di due grandi piazze in Serie B, tra cui quello della squadra di Eugenio Corini. “Io sono in scadenza di contratto quindi sarò libero a fine anno a prescindere, ma magari si può anticipare - ha detto Nainggolan -. Ho visto diversi posti come Bari, Palermo e anche una squadra in Belgio ma il mio telefono non sta ancora suonando. Voglio giocare a calcio ancora, perché è quello che mi ha tenuto dritto in vita. Sto bene e sono integro”. Nell’ultima stagione, prima di essere messo ai margini, il 34enne ha collezionato 12 presenze nella prima divisione del campionato belga, 6 nelle qualificazioni in Uefa Conference League, impreziosite da 3 gol. Nella stagione 2021-2022, sempre con l’Anversa, Nainggolan ha giocato 27 volte e ha messo a segno 2 reti.

