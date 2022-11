Il Palermo è già al lavoro: tornano Stulac, Buttaro e Lancini

Il Palermo è ritornato a lavoro al Tenente Onorato di Boccadifalco. Ieri la prima seduta dopo due giorni di riposo concessi da Eugenio Corini. Non c’è tempo per le pause. Perché se è vero che la squadra è migliorata in fase offensiva, dietro i problemi restano evidenti. Ecco perché Brunori e compagni lavoreranno sodo anche di sabato.

All’appello, mancano solo i due nazionali Mateju e Nedelcearu, convocati rispettivamente con Repubblica Ceca e Romania. In gruppo, sono tornati Buttaro, Stulac e Lancini, che hanno dunque recuperato dai loro problemi. Di Mariano ha concluso prima la seduta per un affaticamento muscolare e Crivello precauzionalmente è rientrato prima negli spogliatoi. In generale, Corini puó comunque dormire sogni tranquilli, visto che nel weekend non ci sono partite in programma. Il campionato di Serie B, per i siciliani, riprenderà domenica 27 novembre quando al Barbera sarà ospite il Venezia. Tanti sono ancora i l’unti che separano ì rosanero dalla salvezza matematica. La strada da seguire è soltanto quella del lavoro, per rientrare al meglio, prendere i tre punti e respirare di nuovo in classifica.

