Il Palermo vince per 3-0 nel test con la Primavera, lesione alla coscia destra per Saric

Vittoria 3-0 per il Palermo nel test in famiglia contro la Primavera disputato a Boccadifalco. I rosanero di Eugenio Corini hanno provato tre formazioni differenti per ognuno dei tre tempi in cui è stata divisa l’amichevole.

Nella prima frazione di gioco, durata 30’ e decisa da una rete di Vido su calcio di rigore al 25’, hanno giocato davanti al portiere Grotta, Accardi, Lancini e Bettella; a centrocampo Pierozzi, Stulac, Damiani e Sala; in attacco Floriano, Soleri e Vido. Difesa a tre anche nella seconda frazione di gioco, durata anche questa 30’, con Massolo fra i pali; Lancini, Bettella e Devetak in difesa; Pierozzi, Stulac, Damiani e Sala a centrocampo; Vido punta centrale con Soleri a destra e Floriano a sinistra. In gol nella seconda metà della partita Soleri su una respinta del portiere Grotta. Nella terza frazione di gioco, durata 45’, si è rivista la difesa a quattro e una formazione più simile a quella tipo con Pigliacelli fra i pali; Accardi, Peretti, Marconi e Devetak in difesa; Segre, Gomes e Broh a centrocampo; Valente, Brunori e Di Mariano in attacco. In gol è andato Brunori, al 3’, su assist dalla destra di Valente. Si è fermato anzitempo Masimiliano Doda per un fastidio alla coscia destra.

Non hanno preso parte al test in famiglia Alessio Buttaro e Roberto Crivello, che hanno sostenuto un lavoro differenziato fra palestra e campo, e Dario Saric che stamani si è sottoposto a un controllo al reparto di radiologia del Policlinico di Palermo. Gli esami effettuati dal professor Pietro Cimino hanno evidenziato una lesione distrattiva del vasto intermedio della coscia destra: il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

© Riproduzione riservata