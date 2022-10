Il successo del Palermo a Modena, la festa dei tifosi rosanero sui social

Il verdetto del Braglia di ieri pomeriggio, che ha visto trionfare il Palermo sul Modena di Tesser per 2 a 0, ha riacceso un entusiasmo sopito. È stata anche la partita dei ritorni e delle novità: il ritorno al gol di Brunori e di Valente, la novità di due partite consecutive senza subire gol e la grandissima (importante) novità della prima vittoria in trasferta di questo campionato.

Ma soprattutto il ritorno di un entusiasmo fra i tifosi che negli ultimi mesi vacillava parecchio. Inoltre ieri, in più di 1700 hanno invaso lo stadio di Modena, facendo sentire i giocatori del Palermo quasi fra le mura amiche.

Le ultime gare non si erano certamente concluse fra l’entusiasmo della tifoseria palermitana anzi, parecchi i fischi e le tiepide contestazioni (Terni in trasferta, Pisa e Cittadella in casa). La squadra ieri - ad una chiamata importante - ha risposto bene: il pubblico se n’è accorto e ha tributato ai giocatori il giusto riconoscimento.

Al Braglia è finita in festa con i giocatori del Palermo che saltavano insieme ai cori dei tifosi, a suggellare una giornata perfetta tra Corini e i suoi tifosi. Spero i giocatori siano consapevoli delle emozioni che regalano a noi tifosi - scrive Luca La Barbera sulle pagine social del Palermo -, perché descriverlo è impossibile. Forza Palermo!

C’è chi sostiene anche che ci voglia ancora del tempo e che presto si vedranno i frutti, come Angelo, del gruppo Facebook FPS: "Lasciateli lavorare pian piano vedremo i frutti, è un gruppo nuovo, sono molto fiducioso x il proseguo. FORZA PALERMO’’.

Dario Nocera, invece, nella pagina Facebook fusirosanero cerca di frenare le emozioni delle ultime ore, a detta sua eccessive: "Vediamo con il Parma se è un fuoco di paglia. Il gioco non mi sembra stellare e se non cambia modulo e alcuni interpreti difficilmente ci sarà una rivoluzione rispetto a quanto vista fino ad ora ma nel calcio a volte basta poco... mai dire mai".

Sulla pagina dei supporter "Palermo calciomercato" si parla anche di questa vittoria come necessario per dare una spinta all’autostima. Renzo scrive infatti che secondo lui "psicologicamente per i giocatori e l’ambiente è un toccasana, Corini avrà trovato la quadra? Speriamo di sì. Ha fatto giocare alcuni elementi nel proprio ruolo naturale. Speriamo bene dai e sempre forza Palermo, la maglia sempre prima di tutto e di tutti".

Un discreto ottimismo e sicuramente tornato, ma attenzione a non farsi ingannare. Il Palermo deve dimostrare ancora tanto, e ieri sicuramente ha fatto capire che può farlo e può rendersi protagonista di questo campionato di serie B.

