Palermo, stop per Di Mariano: il numero 10 rosanero in dubbio per il Parma

Si ferma Francesco Di Mariano. L’esterno d’attacco del Palermo è in dubbio per il match casalingo contro il Parma, valido per la dodicesima giornata di Serie B e in programma al Barbera sabato alle 16:15.

Con un comunicato il club di viale del Fante ha reso noto che “in seguito ad una gonalgia destra da sovraccarico, l’attaccante ha effettuato un allenamento differenziato lavorando in palestra e si è sottoposto alle cure fisioterapiche”.

Il numero 10 si aggiunge così alla lista degli infortunati. Insieme a lui Buttaro e Sala, entrambi in dubbio per il match contro la squadra di Pecchia. Soprattutto il terzino ex Crotone va verso il foirfait e non verrà quasi certamente convocato. In dubbio gli altri, che verranno valutati nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata