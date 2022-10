Modena-Palermo, Tesser: «Chi sbaglia perde, rosanero bravi ed esperti ad approfittarne»

L’allenatore del Modena, Attilio Tesser, ha parlato dopo la sconfitta subita in casa dal Palermo. Il mister ha fatto i complimenti ai rosanero, rimarcando che la sua squadra oggi ha creato diverse occasioni da gol, pur essendo disattenta su alcune episodi.

‘’Siamo tornati a prender dei gol che ultimamente non prendevamo. I loro gol sono gli unici due tiri in porta che hanno fatto. Abbiamo sbagliato, e abbiamo perso. Chi sbaglia perde. Abbiamo creato diverse palle gol, ma non le abbiamo sfruttate mai.

Il primo tempo l’abbiamo fatto male, non da perdere 0-2, ma sicuramente abbiamo fatto degli errori. Il secondo tempo c’è stata volontà, ma non c’è stata reazione. Dovevamo riaprire la partita ma non c’è stata quella reazione nervosa che mi aspettavo. Il Palermo poi si è messo basso, hanno giocatori di qualità ed esperti per portare a casa la vittoria. I gol si possono prendere, ma bisogna capire come. Noi siamo arrivati in ritardo su diverse occasioni dove non dovevamo farlo.

La rabbia per aver preso gol a 10 secondi dal termine del primo tempo: ‘’Nei 30 secondi precedenti avevamo avuto una importantissima occasione per l’1-1. Dovevamo risistemarci, avevamo i secondi per farlo. Ma ho visto l’atteggiamento non giusto negli schieramenti per la gestione degli ultimi istanti. Il Palermo ha interpretato bene, ma noi abbiamo creato molto. Quindi c’è sicuramente dispiacere’’.

© Riproduzione riservata