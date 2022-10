Ahi Palermo, a Terni arriva il quinto ko in 6 gare. La partita minuto per minuto

94' Termina il match allo stadio Libero Liberati! 3-0 per la squadra di Lucarelli. Decollano gli umbri, sprofondano i rosanero. Quarta vittoria di fila per i rossoverdi, quinta sconfitta di fila nelle ultime 6 per Corini.

93' Segna ancora la Ternana: 3-0 per le Fere! Gol di Moro che a tu per tu con Pigliacelli non ha sbagliato. Triangolo fantastico con Pettinari.

91' Continua a giocare la Ternana che sfiora il 3° gol: Partipilo ancora una volta calcia, ma è bravo Pigliacelli col gambone a respingere.

86' Fallo di Broh e cartellino giallo per il gambiano.

84' Tanti passaggi sbagliati, il Palermo non è più in campo. La Ternana controlla e non rischia nulla.

79' Notte fonda per il Palermo: nessuna reazione, nessuno stimolo. La Ternana amministra.

78' Gol della Ternana! Palumbo si gira e calcia fortissimo dalla distanza. La Ternana fa 2-0 e chiude virtualmente il match.

77' Di Mariano crossa in mezzo! Pallone delizioso dell'ex Lecce, Valente non ci arriva. I rosanero ci provano

75' La Ternana crea ancora pericoli in contropiede: Partipilo non ha trovato il tempo di calciare. Il Palermo è in confusione totale.

73' Il Palermo non riesce a ripartire, la Ternana non rischia praticamente mai. Dopo il gol non c'è stata una reazione da parte degli uomini di Corini. Ancora 1-0 il punteggio al Liberati.

70' Sfuma l'azione articolata del Palermo: sulla destra Stulac sbaglia il passaggio per Valente.

68' Cambi nel Palermo: escono Saric ed Elia, entrano Broh e Valente.

67' Cross in mezzo di Elia, il pallone viene anticipato. La Ternana può ripartire dalla sua metacampo.

64' Cambia Lucarelli: fuori Cassata e dentro Defendi.

62' Occasione per Partipilo che calcia di sinistro da due passi! C'era comunque posizione di fuorigioco.

60' In difficoltà adesso il Palermo! La Ternana riparte e trova spazio in mezzo al campo. Brunori nervoso rimprovera i suoi compagni.

57' Vantaggio della Ternana! Gol di Partipilo in mezza rovesciata. Bello anche l'assist di Palumbo. Cambia il parziale al Libero Liberati. 1-0 per la Ternana.

56' Ancora pericolosa la Ternana su calcio piazzato: di testa Sorensen anticipa tutti ma il pallone termina alto. E' la terza volta che i padroni di casa si rendono pericolosi da calcio d'angolo.

55' Non esce più il Palermo in questa fase: spinge la Ternana con Partipilo che chiedeva a gran voce un calcio di rigore.

52' Calcio d'angolo per la Ternana: i padroni di casa ripartono bene quando sono in possesso di palla. Era stato Saric a perdere il pallone negli ultimi 30 metri in zona d'attacco.

50' Lancio lungo per Partipilo che scappa via tra i centrali del Palermo e calcia: diagonale docile tra le braccia di Pigliacelli che si accartoccia alla sua destra.

49' Gestisce palla la Ternana nella sua metacampo, il Palermo non pressa alto e aspetta. 0-0 il punteggio al Libero Liberati.

47' Pericolosa situazione di contropiede per la Ternana: se la cava il Palermo con l'anticipo secco di Nedelceauru.

46' Palermo in possesso di palla in questo avvio di secondo tempo.

Cominciato il secondo tempo

45' +3' Termina il primo tempo a Terni. 0-0 il punteggio.

47 Destro di Di Mariano! Il tiro viene deviato. Il Palermo, proprio al tramonto del primo tempo, si è reso pericoloso.

45' L'arbitro assegna 3' di recupero.

44' Grande parata di Pigliacelli! Coulibaly prima salta l'estremo difensore rosanero, ma poi recupera e con un guizzo salva lo 0-0. La Ternana ha creato almeno 6 palle gol nitide per andare in vantaggio.

43' Resta a terra Segre con il Palermo che reclamava un rigore. L'arbitro fa proseguire.

39' Ancora palla gol per i padroni di casa: cross di Partipilo in mezzo e destro debole di Diakitè che termina largo di 6 metri alla destra di Pigliacelli.

37' Che occasione per la Ternana! Clamoroso errore di Stulac che perde palla nella sua metà campo. Palumbo crossa forte in mezzo e Donnarumma non arriva per centimetri sul pallone dell'1-0. Trema di nuovo il Palermo.

35' Calcia Mateju sulla ribattuta, dopo il corner battuto da Stulac: destro sbilenco e alto.

34' A terra anche Sala, il giocatore ha chiesto il cambio. Al suo posto Buttaro. Primi due cambi obbligati dunque per Corini e Lucarelli.

33' Angolo per il Palermo: spinge la squadra di Corini adesso. Intanto al posto dell'infortunato Capuano è entrato Diakitè

32' Tegola per la Ternana: esce Capuano per infortunio. Momentaneamente in 10 uomini i padroni di casa.

29' Occasione per il Palermo! Brunori serve Saric che a tu per tu con Iannarilli crossa in mezzo, ma Elia non ci arriva per questioni di centimetri. Azione costruita bene dai rosanero.

27' Recupera palla Segre in mezzo al campo e serve Brunori: il numero 9 del Palermo prova a servire Elia ma è fantastica la copertura di Palumbo. Potenziale occasione per i rosanero.

24' Il calcio di punizione battuto da Stulac è troppo leggibile: fa suo il pallone Iannarilli. Ancora 0-0 tra Ternana e Palermo.

22' Occasione per la Ternana, la quarta del match: Palumbo, servito da Partipilo, calcia in diagonale e il pallone termina fuori di pochissimo. Sfiorato il palo alla destra di Pigliacelli.

20' Elia sbaglia il lancio per Brunori. Tantissimi errori tecnici nel Palermo in questi primo scorcio di partita.

19' Cartellino giallo per Jacopo Segre, il primo del match all'indirizzo del giocatore del Palermo.

17' Sovrapposizione di Sala che crossa in mezzo, ma sul pallone non arriva nessuno. Erano comunque in tre dentro l'area di rigore. Il Palermo prova a prendere un po' di campo.

16' Rimessa laterale per la Ternana, che resta in zona d'attacco. 3 occasioni per gli umbri, nessuna ancora per i rosanero. Il punteggio resta fermo sullo 0-0.

13' Calcia Stulac! Sinistro largo. Arriva anche il primo squillo degli ospiti, tra i fischi del pubblico di casa.

12' Occasione per la Ternana! Sorensen stacca di testa e il pallone termina alto di poco. Indecisione di Pigliacelli che si è spostato poco più avanti, indeciso se azzardare o meno l'uscita.

10'Gioco fermo: Partipilo riceve un duro colpo alla nuca e l'arbitro ferma il gioco.

8' Fallo di Mantovani su Di Mariano, sarà calcio di punizione per il Palermo. La squadra di Corini prova a gestire di più il pallone, con la Ternana in attesa e col baricentro poco più basso.

7' Destro di Coulibaly alto! Ancora pericolosa la Ternana: Donnarumma fa la sponda e l'ex Salernitana arriva da dietro calciando però alto. Ancora un brivido per i rosanero, che in questo avvio rilanciano sempre lungo il pallone.

6' Ancora un giro dalla bandierina per la Ternana. Il Palermo difende a zona.

5' Filtrante di Di Mariano per Sala sulla catena di sinistra, ma il pallone è troppo lungo. Sarà rinvio dal fondo per Iannarilli. 0-0 il punteggio al Liberati di Terni.

3' Recupera il pallone Saric, che poi prende una manata sul volto. Calcio di punizione in favore del Palermo, che prova a risalire dopo un inizio timido.

2' Grande occasione per la Ternana! Sugli sviluppi di calcio d'angolo Capuano stacca di testa e non trova la porta per questione di millimetri.

1' Primo possesso della Ternana e primo squillo dei padroni di casa: Palumbo arriva sul fondo e crossa ma trova una deviazione. Sarà angolo per i rossoverdi.

INIZIA IL MATCH!

Queste le formazioni ufficiali della gara Ternana-Palermo, valevole per l'ottava giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle 14. Per i rosanero in campo Mateju nonostante non al meglio al posto di Buttaro, sulla sinistra giocherà Sala.

Ternana (4-3-2-1): 1 Iannarilli; 13 Mantovani, 4 Sorensen, 19 Capuano, 91 Corrado; 2 Coulibaly, 14 Di Tacchio, 29 Cassata; 5 Palumbo, 21 Partipilo; 9 Donnarumma. A disposizione: 12 Krapikas, 7 Capanni, 8 Proietti, 16 Rovaglia, 18 Moro, 20 Paghera, 23 Diakite, 24 Ghiringhelli, 25 Defendi, 30 Celli, 32 Pettinari, 87 Martella. Allenatore: Lucarelli.

Palermo (4-3-3): 22 Pigliacelli, 37 Mateju, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 3 Sala; 8 Segre, 16 Stulac, 28 Saric; 77 Elia, 9 Brunori, 10 Di Mariano. A disposizione: 12 Massolo, 5 Gomes, 7 Floriano, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 34 Devetak, , 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

Arbitro: Manganiello (Pinerolo). Assistenti: Liberti (Pisa) – Cipriani (Empoli). Quarto Ufficiale: Andreano (Prato). VAR: Di Martino (Teramo). AVAR: Lombardi (Brescia).

