Ternana-Palermo, allo stadio Liberati quasi quattrocento tifosi rosanero

A Terni il Palermo potrà contare sull’apporto dei propri tifosi. Nonostante i 7 punti in classifica in 7 giornate di campionato, i ragazzi di Corini non saranno soli. Allo stadio Libero Liberati (in campo oggi alle 14) sono attesi circa 400 tifosi rosanero.

La maggior parte arriverà da Roma o da zone limitrofe, ma un gruppo di circa 100 supporters partirà dal capoluogo siciliano. Una minima percentuale, poi, arriverà dalla Campania e da regioni del centro Italia. Un amore senza confini, incondizionato.

Una classifica penalizzante di fronte alla quale il tifoso rosanero non si arrende. E risponde presente, anche in una trasferta che sulla carta sembra già scritta, con la squadra di Lucarelli al quinto posto e a quota 13 punti in classifica. Anche i tifosi della Ternana, però, sono abbastanza "cald"i. E non potrebbe essere altrimenti dopo le 3 vittorie consecutive nelle ultime tre giornate.

Alla ricerca della quarta, che manca da tantissimi anni. A Terni, in totale, saranno circa 5.000 gli spettatori, tra tifosi di casa e tifosi ospiti. Alle 19 erano stati acquistati già circa 2447 biglietti, da sommarsi ai circa 1723 abbonati.

