Ternana-Palermo, dove vedere la partita in tv e su internet

Si avvicina Ternana-Palermo, il match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B e in programma sabato 8 ottobre alle 14 allo stadio Libero Liberati di Terni.

La squadra di Corini è chiamata ad una prova di carattere. Dopo le 4 sconfitte nelle ultime 5 partite i rosanero hanno bisogno di punti importanti per respirare ed uscire dalla zona retrocessione. La banda di Lucarelli, invece, cerca la quarta vittoria consecutiva, un record che manca da molto tempo. A Terni si respira tanto entusiasmo e la classifica fa sognare i tifosi (quinto posto, a quota 13 punti).

Ternana-Palermo sarà trasmessa da Dazn per gli abbonati attraverso l'app scaricabile su smart tv, oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come Timvision Box, Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick. Il match sarà visibile anche su Sky Sport dietro abbonamento.

Altra piattaforma utilizzabile è Helbiz Live, disponibile sulle smart tv. Prima di procedere con la visione della gara, è necessario chiaramente attivare un account. Helbiz è disponibile anche nei Channel di Prime Video, con un abbonamento a parte rispetto a quello base. Dazn è disponibile sia sui sistemi operativi iOs o Android su Smartphone e Tablet. Ternana-Palermo, infine, sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go per gli abbonati a Sky Calcio e su Onefootball. In quest'ultimo caso in modalità pay-per-view.

