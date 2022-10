Palermo, affaticamento per Mateju: Ternana a rischio per il terzino

Continua la preparazione in vista del match contro la Ternana, valido per l’8 giornata del campionato di Serie B e in programma sabato alle 14. Questa mattina seduta d’allenamento al Tenente Onorato di Boccadifalco.

La squadra si è allenata anche nel pomeriggio con esercizi tattici e atletici. Quasi tutti si sono allenati con il resto del gruppo, fatta eccezione per Elia che aveva accusato un problema al ginocchio nel match interno contro il Sudtirol (e per il quale comunque sono escluse lesioni), e Ales Mateju.

Il terzino sinistro ex Brescia e Venezia ha accusato un affaticamento muscolare e “ha proseguito oggi un lavoro programmato” si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale dalla società. “Il calciatore - ha concluso la nota - verrà valutato giornalmente in vista della gara di sabato prossimo a Terni”.

Altra tegola dunque per Eugenio Corini che, qualora non dovessero recuperare queste sue pedine, potrebbe optare per Valente e Sala al loro posto. Quest’ultimo, si è ripreso da poco dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fiori parecchie settimane. Contro il Sudtirol ha giocato una ventina di minuti e ha dato vivacità alla fascia sinistra. Contro la Ternana con la squadra quasi al completo, e con un Palermo chiamato ad una prestazione di orgoglio.

