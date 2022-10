Palermo, Corini convoca 24 rosanero per la Ternana: Lancini e Mateju ok

Il Palermo di Eugenio Corini, archiviata la sconfitta casalinga contro il Sudtirol, torna in campo domani pomeriggio sul terreno di gioco della Ternana nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B. La gara in programma allo stadio "Liberati" avrà inizio alle ore 14.

Il club di viale del Fante ha reso nota la lista dei ventiquattro calciatori convocati per la trasferta in Umbria. Nell'elenco figura anche Mateju. Il terzino sinistro ex Brescia e Venezia in settimana ha accusato un affaticamento muscolare e ha svolto un allenamento differenziato. Stesso discorso per Bettella e Lancini che partiranno con il resto del gruppo alla volta dell'Umbria. Quattro i giocatori non convocati: Accardi, Crivello, Doda e Peretti.

I calciatori convocati per la trasferta di Terni

Questi i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro la Ternana: 1 Grotta, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Floriano, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 16 Stulac, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 25 Buttaro, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella, 77 Elia, 79 Lancini.

© Riproduzione riservata