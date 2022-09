Palermo-Sudtirol, sfida inedita: venduti poco più di 2500 biglietti

Sosta conclusa, è ora di entrare nel vivo di questo avvincente campionato di Serie B: Palermo-Sudtirol, sabato ore 14:00 stadio Renzo Barbera. La prima volta in assoluto che le due squadre si incontrano, la trasferta più lontana di tutti i campionati professionistici: in una direzione o nell'altra.

Una partita dunque originale, una sfida originale che tuttavia non sembra richiamare (ad oggi) allo stadio il pubblico delle grandi occasioni. Mancano ancora 48 ore all'inizio del match ma la prevendita dice che finora sono poco più di 2.500 i biglietti venduti per assistere alla gara contro la squadra di Pierpaolo Bisoli.

Sarà che ancora il Palermo di Eugenio Corini non ha convinto del tutto la tifoseria, non ha cioè intrapreso un cammino convincente e costante: oppure sarà che la sconfitta di Frosinone (meritata) ha raffreddato in parte l'entusiasmo del popolo palermitano rinvigorito dalla bella vittoria contro il Genoa. Si sa, nel calcio contano soprattutto i risultati e se mancano questi, manca anche una parte della tifoseria. Forse anche l’orario, che sicuramente non facilita i molti lavoratori impegnati il sabato a pranzo.

La squadra di Bolzano negli anni precedenti aveva già fatto tappa in Sicilia, giocando a Trapani e Siracusa ancor prima. Ma è la prima volta che sbarca al Barbera. Gli alto atesini ad inizio stagione sono partiti sotto la guida dell'ex centrocampista rosanero Lamberto Zauli, mai dimenticato dai fans del Palermo.

