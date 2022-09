Palermo-Sudtirol: Valente e Floriano scalpitano, possibili novità nell'attacco rosanero

Il ritiro di Manchester non è servito soltanto a compattare l'ambiente ma anche a provare a recuperare qualche giocatore che era partito da Palermo in non perfette condizioni fisiche. E’ il caso di Valente, ormai totalmente aggregato al gruppo ma anche di Accardi, Devetak e Broh, giocatori tutti in fase di recupero, chi più chi meno.

Ma Corini deve fare i conti anche con una nuova probabile defezione, quella di Bettella alle prese con noie muscolari rimediate in Inghilterra. Alla ripresa degli allenamenti dunque il tecnico ha l'organico quasi tutto a disposizione sebbene bisognerà valutare se le condizioni di Accardi e Broh siano tali da poter consentire di essere schierati sabato contro il Sudtirol. Stesso discorso per Bettella di cui si valuteranno in settimana gli eventuali progressi prima di decidere se sarà lui il difensore centrale da schierare contro gli altoatesini.

Il dubbio allora è: contro la squadra di Bolzano, in campo gli stessi undici di Frosinone o è lecito aspettarsi qualche novità se non sul piano tattico almeno su quello dei giocatori da schierare. Ad esempio Sala potrebbe essere un candidato per la maglia da titolare sulla corsia sinistra, così come Gomes potrebbe prendere il posto di Saric che non ha lavorato all’Ethiad Campus per rispondere alla convocazione della sua nazionale.

Ma le novità più importanti, se ce ne saranno, potrebbero riguardare le corsie esterne d’attacco dove rientra Valente e Floriano scalpita supportato da ottime prestazioni quando chiamato in causa. In difesa, con Bettella tutto da valutare, poche probabilità di qualche novità perché anche se Accardi recupera la cento per cento, togliere una maglia a Buttaro sarà complicatissimo. Il difensore romano infatti è stato sicuramente il più positivo dall'inizio del campionato anche in partite dove il Palermo è uscito sconfitto.

