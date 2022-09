Palermo-Sudtirol: ballottaggio Valente-Elia, compiti più offensivi per Saric

Domani sarà di nuovo campionato per il Palermo che torna in campo contro il Sudtirol. Il match, inedito, sarà valevole per la settima giornata del campionato di Serie B. Tornati lunedì dal ritiro di Manchester, i rosa dovranno fare bottino pieno per allontanarsi dalla zona calda della classifica e continuare senza "rumori" il percorso di crescita.

Eugenio Corini dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3 anche se non è escluso che lo scacchiere possa cambiare a gara in corsa. In porta giocherà Pigliacelli, il quartetto difensivo sarà composto da Marconi e Nedelcearu al centro e da Mateju a sinistra e Buttaro a destra.

Accardi ha recuperato dall'infortunio ma al momento è indietro nelle gerarchie, mentre Sala potrebbe trovare spazio a gara in corso. L'ex Crotone torna da un infortunio e non è infatti ancora al 100%. A centrocampo Stulac non è in discussione in cabina di regia, così come Segre a sinistra e Saric a destra. Quest'ultimo, fresco di convocazione in Nazionale, è stato provato da Corini in posizione più avanzata, soprattutto, quando gli avversari costruiscono dal basso e iniziano l'azione.

Broh sta meglio e da giorni ormai si allena con il resto del gruppo, ma non partirà titolare, così come Damiani. I due potrebbe trovare spazio a gara in corso. Il tridente potrebbe vedere protagonista, questa volta, Valente al posto di uno dei due esterni, probabilmente Elia. Di Mariano dovrebbe invece partire dall'inizio. In avanti, non si tocca Brunori, capitano della squadra e già autore di 6 gol stagionali tra campionato e Coppa Italia.

La probabile formazione del Palermo

Pigliacelli; Buttaro, Marconi, Nedelcearu, Mateju; Saric, Stulac, Segre; Valente (Elia), Brunori, Di Mariano.

La probabile formazione dei Sudtirol

Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello, D’Orazio; De Col, Crociata, Tait, Rover; Mazzocchi, Odogwu.

