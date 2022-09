Palermo, Devetak torna a disposizione di Corini: "Sto bene, il mio sogno è la Serie A"

“Sono stato sfortunato a infortunarmi prima di arrivare a Palermo. Adesso sto bene, sono a disposizione". Tempo di presentazioni anche per Mladen Devetak, che ha parlato in conferenza stampa. Il difensore serbo si era fermato prima dell'inizio del campionato per un problema rimediato in allenamento. Adesso è di nuovo a disposizione, come da lui confermato, e sarà convocato per il match contro il Sudtirol.

"Essere qui è un onore - ha continuato -. Il mio ruolo? Sono un terzino sinistro ma posso fare anche il centrale. Solo che la concorrenza in quel lato è abbastanza folta ma questo mi spinge a dare sempre di più".

Sull'accoglienza ricevuta Devetak ha detto: "Mi hanno accolto benissimo sia i compagni di squadra che il mister. Sono davvero felice di essere qui". E sull'addio di Baldini e Castagnini ha poi continuato: "Sapevo comunque che la società avrebbe risolto subito la situazione nel migliore dei modi. Sono sempre rimasto tranquillo".

Sugli obiettivi personali e di squadra il 23enne è stato chiaro: "Voglio giocare tante partite qui. Il sogno è andare in Serie A un giorno con questa maglia. Manchester è stata un'esperienza bellissima", ha poi concluso.

