Palermo-Sudtirol, al via la vendita dei biglietti: tariffe e dove acquistarli

Sono disponibili dalle 12 di oggi (27 settembre) i biglietti per assistere al match tra Palermo e Sudtirol, valido per la 7° giornata del campionato di Serie B.

La partita è in programma sabato 1 ottobre alle 14 allo stadio Renzo Barbera. Il club rosanero, con una nota, ha comunicato che i tagliandi sono disponibili alla vendita fino alle ore 13.55 di sabato o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali: il sito vivaticket; i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale; il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera.

I botteghini sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 19.30 e il giorno della partita fino alle 10. Per quando riguarda i prezzi, non ci sono variazioni rispetto alle partite precedenti: in tutti i settori dello stadio ci saranno delle agevolazioni per le categorie over 65 e under 18. Le curve avranno il prezzo di 15 euro (intero) e 12 euro (ridotto). In gradinata sarà di 20 euro il costo nell’anello superiore (intero) e 16 euro (ridotto). In quella inferiore 25 euro (intero) e 20 (ridotto). In tribuna laterale il prezzo è di 35 euro (intero) e 28 (ridotto) mentre in quella centrale il costo è di 50 euro (intero) e di 40 euro (ridotto). In tribuna centralissima, infine, il costo sarà di 70 euro (intero) e 55 (ridotto).

