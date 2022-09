Frosinone-Palermo 0-0, la diretta: Brunori a tu per tu con Turati si fa ipnotizzare e l'occasione sfuma

5' Due falli in pochi minuti del Frosinone, l'ultimo ai danni di Buttaro che resta giù dolorante. Avvertimento per Konè.

4' Prima grande occasione per il Palermo! Brunori a tu per tu con Turati prova una finta ma viene intercettato dall'estremo difensore. L'attaccante rosanero cade giù, ma è palla piena. Il primo squillo è di marca ospite.

3' La squadra di Corini attacca da destra a sinitra rispetto alla nostra postazione in questo primo tempo.

2' Palermo basso in questo avvio. Il Frosinone stabile nella metcampo rosanero.

1' Ci prova subito il Frosinone dalla distanza con Moro: pallone alto sopra la traversa.

Cominciata Frosinone-Palermo

Corini non cambia e punta sulla stessa formazione che ha battuto il Genoa. Il Palermo, dunque, anche contro il Frosinone, va in campo con il 4-3-3. In difesa confermato Marconi, nonostante Bettella sia a disposizione. Fischio d'inizio alle 14.

Le formazioni ufficiali

FROSINONE (4-3-3): 22 Turati; 31 Sampirisi, 5 Lucioni (cap.), 20 Ravanelli, 99 Frabotta; 11 Boloca, 4 Kone, 36 Mazzitelli; 16 Garritano, 10 Caso, 24 Moro.

A disposizione: 1 Loria, 8 Lulic, 9 Mulattieri, 19 Bocic, 21 Ciervo, 23 Kalaj, 25 Szyminski, 29 Cotali, 30 Monterisi, 41 Oliveri, 90 Borrelli, 94 Insigne.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 37 Mateju; 8 Segre, 16 Stulac, 28 Saric; 77 Elia, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Floriano, 19 Vido, 21 Damiani, 23 Doda, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

