Palermo, visite mediche per Buttaro: inizia la fisioterapia

Alessio Buttaro, giovane difensore del Palermo, oggi è stato visitato presso il reparto di Radiologia del Policlinico di Palermo.

Titolare inamovibile per diverse partite quest'anno, il giovane difensore romano sabato pomeriggio non era fra gli undici titolari per la gara contro il Modena. Era tuttavia entrato regolarmente in campo con i compagni per la fase di riscaldamento che effettuano, seppur diversificata, anche tutti i componenti della panchina.

Un riscaldamento però interrotto dopo alcuni minuti col giocatore che rientrava negli spogliatoi e non si accomodava successivamente in panchina.

Oggi Buttaro, come comunicato dal club rosanero in una nota ufficiale, presso l'Istituto di Radiologia del Policlinico di Palermo dal prof. Cimino, è stato sottoposto ad indagini strumentali, che hanno evidenziato uno stato infiammatorio del flessore lungo dell'alluce sinistro.

Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico.

