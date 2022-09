Palermo, squadra che vince non si cambia: col Frosinone pochi dubbi per Corini

Uno dei più grandi detti: squadra che vince non si cambia. E adesso sarà così anche per il Palermo? È una delle leggi del calcio, cioè dare fiducia ad una squadra che ha ottenuto un successo importante, convincente, come quello dei rosanero ai danni del Genoa, autentica corazzata e favorita numero uno per il salto di categoria (nonostante l’attuale nona posizione).

In vista della delicata trasferta di Frosinone (sabato 17 settembre alle 14), Corini non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto agli 11 che venerdì sera hanno piegato la squadra di Blessin. Il tecnico rosanero, tranne gli infortunati di lungo corso come Accardi e Devetak o il centrocampista Broh, che probabilmente non si vuole rischiare prima della pausa prevista dopo la gara contro i ciociari, ha a disposizione l’intero organico visto che recupererà anche Bettella assente per squalifica contro il Genoa.

E probabilmente sarà proprio in difesa che l'allenatore del Palermo potrebbe avere qualche dubbio. Confermare il duo Marconi-Nedelcearu al centro della retroguardia - anche scaramanticamente la coppia ha fatto bene quando era stata schierata titolare - come nelle gare con Perugia e Bari. Altro dubbio di Corini potrebbe essere relativo alla fascia sinistra, al terzino sinistro, con Sala che sembra aver recuperato appieno e Mateju che venerdì è sembrato leggermente fuori ruolo in qualche frangente (specie nella prima frazione di gara).

Per il resto, dalla cintola in su, a Frosinone non dovrebbero vedersi altre novità. Lo stesso tecnico ha anche ammesso come, pur forzando determinate scelte, vuole cercare di capire appieno le potenzialità dei giocatori a disposizione in organico. Pochi dubbi anche sul modulo che dovrebbe restare il 4-3-3, anche perché c'è l'esigenza di consolidare ed oleare i meccanismi per una squadra rivoluzionata durante il mercato estivo.

A Frosinone, dove c'è anche attesa per il match con i rosanero, come testimoniano le tante storie presenti sui social, il Palermo non sarà solo ma è molto probabile che il settore ospiti - con capienza di 1.035 posti - possa contenere diverse centinaia di tifosi rosanero in arrivo da Palermo ma anche da diverse zone d'Italia.

© Riproduzione riservata