La diretta di Palermo-Genoa 0-0. Destro di Coda angolatissimo! Grande parata di Pigliacelli

50' Termina la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0: l'arbitro fischia due volte

47' Destro di Coda angolatissimo! Grande parata di Pigliacelli che tiene lo 0-0.

45' Il direttore di gara assegna 5' di recupero.

45' Destro di Segre che termina alto sopra la traversa.

43' Cakcio di punizione per il Palermo da buona posizione.

40' Flipper impazzito dentro l'area di rigore del Palermo con Ekuban che calcia forte ma Marconi in scivolato chiude e devia il pallone.

39' Di Mariano guadagna un buon calcio di punizione. Il Palermo vuole chiudere in attacco questo primo tempo, spinto dal suo meraviglioso pubblico.

38' Fischiato un fuorigioco a Brunori che sembrava non esserci. Lo stadio rumoreggia.

36' Ancora grande occasione per il Palermo! Adesso la squadra di Corini sta chiudendo in crescendo il primo tempo. Elia da posizione defilata calcia ma trova l'ottima uscita bassa di Martinez. Ancora una volta l'azione dei padroni di casa era stata di ottima qualità. Il Genoa si è un po' allungato.

34' Di Mariano fa spalla a spalla con Hefti e l'arbitro comanda un calcio di punizione per il Genoa. Una furia Corini in panchina: l'arbitro lo richiama.

33' Occasione Palermo! Calcia Brunori dai 7 metri e ottima parata di Martinez: Aveva sviluppato molto bene il gioco il Palermo sul settore destro del campo.

32' Grande cavalcata palla al piede di Buttaro che allarga sulla sinistra dove Elia incespica sul pallone e non riesce ad essere pericoloso. Palermo comunque di nuovo in possesso di palla.

30' Intanto arriva il dato ufficiale sugli spettatori al Barbera: sono in 23.643 sugli spalti

29' Resta giù Ekuban in area di rigore, l'arbitro invita l'attaccante a rialzarsi.

27' Resta giù Badelj in mezzo al campo, calcio di punizione per il Genoa e cartellino giallo per Brunori.

26' Riprende il gioco dai piedi di Pigliacelli.

cooling break

24' Sinistro di Pajac su calcio di punizione e pallone che termina alto non di molto: c'era comunque Pigliacelli sulla traiettoria.

23' Che occasione per il Palermo! Brunori pressa e ruba un pallone sanguinoso, crossa in mezzo per Di Mariano che da due passi calcia però a lato. Spinge adesso il pubblico del Barbera. Buon momento per i padroni di casa.

22' Ammonito Mateju per un fallo ai danni di Hefti: sarà calcio di punizione per il Genoa quasi vicino alla bandierina di destra.

20' Destro di Saric alto! Dal limite dell'area ci aveva provato il centrocampista sloveno. Buona manovra stavolta dei rosanero.

19' Occasione potenziale per il Palermo! Stulac poteva servire Brunori che si sarebbe involato verso la porta avversaria e invece con l'esterno ha preferito Di Mariano, già pressato puntualmente da Hefti.

16' Ekuban calcia dopo essersi involato verso lo specchio di porta avversaria, ma l'arbitro sbandiera fuorigioco.

14' Si studiano ancora le due squadre. A parte la conclusione di Ekuban ad inizio partita, non ci sono state occasioni clamorose.

12' Destro alto di Badelj dagli sviluppi di calcio d'angolo. Si era fatta sorprendere la retroguardia del Palermo.

10' Destro di Saric dentro l'area di rigore! Blocca facile Martinez in presa bassa. Il Palermo aveva attaccato bene sulla catena di sinistra.

9' Partita equilibrata con il Palermo che ogni tanto sbanda dietro e regala palloni sanguinosi agli attaccanti del Genoa. Il Parziale è ancora 0-0 al Barbera.

7' Palermo ancora disattento: persa una palla sanguinosa nella propria metacampo: ci mette una pezza Marconi e Brunori, sul rilancio, guadagna un buon calcio di punizione.

6' Uscita coi pugni di Pigliacelli sul cross di Badelj: bravo l'estremo difensore rosanero.

5' Svirgola clamorosamente Stulac nella propria trequarti campo: il Genoa fortunatamente non è lucido e gestisce male l'azione d'attacco

3' Che occasione per il Genoa! Ekuban a tu per tu con Pigliacelli mette a lato. Subito prima voragine nella difesa rosanero.

2' Il Pallone sibila a lato di pochissimo e dà ai tifosi ospiti l'illusione ottica del gol. Primo squillo per la squadra di Corini.

2' Subito calcio di punizione in favore dei padroni di casa: sul punto di battuta c'è Elia.

1' Primo pallone mosso dal Palermo: i rosanero attaccheranno da destra a sinistra in questo primo tempo.

Ecco la partita in diretta testuale

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Genoa, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B, in programma alle 20.30.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 18 Nedelcearu, 15 Marconi, 37 Mateju; 8 Segre, 16 Stulac, 28 Saric; 77 Elia, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 5 Gomes, 6 Crivello, 7 Floriano, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 30 Valente, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

GENOA (4-4-2): 22 Martinez; 36 Hefti, 5 Dragusin, 13 Bani, 93 Pajac; 24 Jagiello, 32 Frendrup, 47 Badelj (cap.), 90 Portanova; 9 Coda, 18 Ekuban.

A disposizione: 1 Semper, 82 Agostino, 2 Sabelli, 3 Czyborra, 8 Strootman, 10 Aramu, 14 Vogliacco, 21 Yeboah, 50 Yalcin, 57 Puscas, 99 Galdames. Allenatore: Blessin.

Arbitro: Cosso (Reggio Calabria). Assistenti: Di Gioia (Nola) – Scatragli (Arezzo). Quarto Ufficiale: Scatena (Avezzano). Var: Sacchi (Macerata). Avar: Raspollini (Livorno).

