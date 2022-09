Col Genoa il Palermo non cambia formazione, assente Bettella

Palermo-Genoa, in programma domani sera (9 settembre) alle 20.30 al Barbera, è stata scelta come gara di cartello della 5° giornata, un big match fra due club blasonati che per tanti anni si sono incrociati nella massima serie.

Insomma, una classica del calcio italiano a cui le due squadre arrivano con obiettivi ed ambizioni diverse: il Palermo per riprendersi dalle due sconfitte consecutive, il Genoa per continuare la sua rincorsa al primo posto (distante solo un punto) e poter prendere la strada della promozione, obiettivo dichiarato per il club ligure.

Una gara complicata per i rosanero che ancora, dopo la rivoluzione del mercato estivo, devono trovare i giusti equilibri e la giusta identità. Una gara in cui Corini non potrà disporre dello squalificato Bettella e che vedrà il tecnico rosanero riproporre il suo 4-3-3, sebbene ancora con qualche ballottaggio da dirimere.

È probabile che il Palermo si schieri con Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Stulac, Saric; Valente, Di Mariano, Brunori.

Di fronte il Genoa del tedesco Blessin che è un sostenitore del 4-4-2 piuttosto offensivo e che dovrebbe proporre più o meno la stessa squadra che ha pareggiato 3-3 col Parma con l’eccezione dello squalificato Gudmudsson al cui posto dovrebbe giocare Portanova. Questa la probabile formazione del Genoa: Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Aramu, Ekuban; Coda.

