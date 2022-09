Palermo-Genoa, al Barbera precedenti a favore dei rosanero: solo due ko in 33 gare

Una partita diversa, un giorno speciale. Palermo-Genoa sarà il match di cartello di questa quinta giornata del campionato di Serie B. Si giocherà venerdì alle 20:30 allo stadio Renzo Barbera. Un incontro che rievoca un profumo di Serie A e che per i rosanero, sarà anche l'occasione del riscatto dopo i due passi falsi contro Ascoli e Reggina.

Un incrocio storico, antico. Il primo, tra le due squadre, avvenne nel lontanissimo 1932. Era il Genoa di Karl Rumbold che si imponeva per 7-2 sui siciliani. Una goleada, la più grande della cronistoria di questo match. Per il Palermo la vittoria più estesa risale invece alla stagione 1995-1996, quando al Barbera i rosanero si imposero per 4-0 grazie alla doppietta di Vasari, l'autorete di Galante e il gol di Giacomo Tedesco che mandò in visibilio il pubblico palermitano.

In totale, sono 73 gli incroci: 23 vittorie per il Palermo, 21 per il Genoa e ben 29 i pareggi. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate era il 2017. In un Renzo Barbera deserto, la squadra dell'allora tecnico Bortoluzzi si impose 1-0 grazie alla rete di Rispoli. Era la 36esima giornata e per il club di viale del Fante la retrocessione in Serie B era ormai cosa fatta.

Tra Palermo e Genoa sono state segnate in tutto 178 reti: 84 per i siciliani e 94 per il grifone. Al Barbera, sarà il 34° incontro. Nei 33 precedenti nel capoluogo, i rosanero hanno vinto per ben 18 volte, pareggiato 13 e perso in 2 occasioni. L'ultima sconfitta risale alla stagione 2007-2008, quando il grifone si impose per 2-3. Una sconfitta che fu fatale anche per le sorti di Guidolin sulla panchina. L'allenatore infatti fu esonerato e al suo posto arrivò Colantuono. Venerdi al Renzo Barbera, il Palermo potrà contare su un grande pubblico a differenza di 5 anni fa, quando lo stadio era praticamente deserto. I biglietti venduti sono già circa 6.000 ed è probabile che si possa superare quota 20.000 spettatori.

