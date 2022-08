Palermo a un passo da Di Mariano: ecco chi è l'attaccante, nipote di Totò Schillaci

Palermo vicinissimo ad un importante colpo di mercato. Forse, ad oggi, il più importante. L’attaccante palermitano Francesco Di Mariano dovrebbe infatti arrivare in rosanero a titolo definitivo, con un cifra che ruota intorno al milione di euro. Accelerata delle ultime ore del duo Rinaudo-Zavagno che avrebbero così superato la concorrenza del Cagliari.

Il nome dell'attaccante classe ’96 era circolato parecchio quest’estate, già ad inizio mercato, ma adesso la trattativa è in dirittura d’arrivo. Il calciatore cresciuto nelle giovanili del Ribolla e nipote dell’ex campione Salvatore Schillaci classe ’96, all’età di 13 anni è stato acquistato dal Lecce, dove ha iniziato la sua carriera nelle giovanili. Nel 2013 il passaggio alla Roma, dove ha giocato in primavera fin quando i giallorossi non hanno deciso di cederlo in prestito prima all’Ancona, successivamente al Monopoli.

Il suo esordio nella serie cadetta è arrivato nel 2016 con il Novara dove ha collezionato 16 presenze, un gol e un assist. Da lì è diventato un veterano della B, arrivando successivamente ad esordire in Serie A con il Lecce. Negli anni tra i cadetti ha collezionato ben 167 presenze, 20 gol e 15 assist. Centrando, inoltre, per due volte la promozione in Serie A. La prima con il Venezia nella stagione 2020/2021 e in quella del 2021/2022 con il Lecce. In particolare nell’ultimo campionato in Puglia ha raggiunto quota 29 presenze, 5 gol e 3 assist.

